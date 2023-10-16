ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

المصدر: وكالات

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سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم ارتفاعًا في السوق السوداء، وفي نشرة البنك المركزي.

وارتفع سعر صرف الدولار في نشرة البنك المركزي بمقدار 0.06 جنيه خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 0.19%).

واستقر عند سعر شراء يبلغ 30.96 جنيهاً، وسعر مبيع يبلغ 30.96 جنيها للدولار الواحد. بمدى يومي بين 30.82 31.02 جنيها.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمقدار 0.3 جنيه خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 0.72%).

واستقر عند سعر شراء يبلغ 41.50 جنيها، وسعر مبيع يبلغ 42.00 جنيها للدولار الواحد. بمدى يومي بين 41.70 و42.00 جنيها.

فيما بلغ سعر صرف اليورو الواحد في نشرة البنك المركزي 32.64 جنيها للمبيع و32.64 جنيها للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق السوداء 44.28 جنيها للمبيع و43.75 جنيها للشراء.

وبلغ سعر صرف الريال العماني الواحد في نشرة البنك المركزي 80.45 جنيها للمبيع و80.45 جنيها للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق الموازية 109.64 جنيهات للمبيع و108.34 جنيهات للشراء.

بلغ سعر صرف الكرون النرويجي في نشرة البنك المركزي 2.89 جنيه للمبيع و2.89 جنيه للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق الموازية 3.84 جنيهات للمبيع و3.79 جنيهات للشراء.



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