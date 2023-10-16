إيرادات قناة السويس تبلغ 9.4 مليارات دولار خلال 2022-2023

المصدر: وام

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أعلنت الرئاسة المصرية أن إيرادات قناة السويس بلغت 9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022 -2023 بنسبة زيادة 34.7%.

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة ومرافقها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022 - 2023 الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليارات دولار في العام المالي المنصرم، موضحاً أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليارات دولار.

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