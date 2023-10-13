بينها الدرهم الإماراتي .. آخر تحديث لأسعار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية

المصدر: وكالات

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سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

وتالياً أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.73 جنيها للشراء و32.87 جنيها للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.89 جنيها للشراء و38.06 جنيها للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.23 جنيها للشراء و34.39 جنيها للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.65 جنيها للشراء و20.74 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيهات للشراء و8.25 جنيهات للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.73 جنيها للشراء و100.19 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيهات للشراء و8.42 جنيهات للبيع.

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