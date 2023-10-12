سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 أكتوبر

المصدر: البيان

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حقق سعر الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 أكتوبر، وكان أقل سعر له في بنكي مصر والأهلي المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في سوق الصرافة

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

في السوق المصرفية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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