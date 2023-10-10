أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب استقراراً في السوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، وذلك في أعقاب نشاط حققته أمس بنحو 32 جنيها كمتوسط في أغلب العيارات على مدار التعاملات بأسواق الصاغة.

سعر الذهب عيار 14

استقر عند سعر 1480 جنيه بيع للمستهلك.

ووصل إلى 1463 جنيه شراء من المستهلك.

سعر الذهب عيار 18

سجل سجل نحو 1903 جنيه بيع للمستهلك.

وسعر 1881 جنيه شراء من المستهلك.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر 2220 جنيها بيع للمستهلك.

وسعر 2195 جنيه شراء من المستهلك.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيه بيع للمستهلك.

وحوالي 2508 جنيهات شراء من المستهلك.

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