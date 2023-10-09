مصر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

المصدر: البيان

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سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 استقرارًا على الهبوط في بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة والمجوهرات.

وتراجع سعر الذهب في مصر أمس الأحد بنحو 12 جنيهًا مقابل اليوم السابق عليه.

أسعار بيع الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بيع إلي المستهلك كالتالي :

عيار 24 : 2500 جنيه.

عيار 21 : 2188 جنيهًا.

عيار 18 : 1875 جنيهًا.

عيار 14 : 1459 جنيهًا .

سعر شراء الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر شراء من المستهلك كالتالي :

عيار 24 : 2495 جنيهًا.

عيار 21 : 2183 جنيهًا.

عيار 18 : 1871 جنيهًا.

عيار 14 : 1455 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في مصر بيع للمستهلك حوالي 17504 جنيهات، وبلغ سعره عند الشراء من المستهلك حوالي 17464 جنيهًا، وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي بدون المصنعية والضريبة والدمغة.

مصنعية الذهب

زادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءًا من شهر يوليو الماضي، وفقا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبناء علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

كما تم اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية.

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