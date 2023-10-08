البورصة المصرية تخفف تراجعها بعدما هوت 7% وأوقفت تداول أسهم 42 شركة

المصدر: القاهرة - بلومبرغ

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أغلق المؤشر المصري الرئيسي على تراجع 3.55% بعدما استعاد نحو نصف خسائره التي تكبدها، وبدأت بعض الأسهم تخفف خسائرها بعد دخول سيولة جديدة في السوق.

فقدت الأسهم المصرية نحو 31 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال الجلسة لتبلغ نحو 1.322 تريليون جنيه.

هوت الأسهم المصرية بشكل حاد في منتصف معاملات اليوم الأحد، مطلع الأسبوع، ليفقد مؤشرها الرئيسي 7% من قيمته وسط مبيعات مكثفة من مؤسسات المال المحلية والأجنبية في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

أوقفت بورصة مصر التداول على أسهم نحو 42 شركة بعد هبوطها بأكثر من 10%، ومنها: «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، و«حديد عز»، و«فوري»، و«ابن سينا فارما»، و«بلتون المالية».

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 7%، وسط صافي مبيعات أجنبية، بينما اتجه صافي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

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