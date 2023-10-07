مصر تكشف حقيقة إيقاف صرف مقررات التموين منتصف شهر أكتوبر الجاري بسبب إجراء تحديث للنظام

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم.

ولفتت إلى انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكل الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنه يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.

ونوهت بأنها تتيح العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

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