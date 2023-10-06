سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية اليوم الجمعة 6 أكتوبر

المصدر: البيان

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حقق سعر الجنيه المصري ثباتاً اليوم الجمعة 6 أكتوبر مقابل العملات العربية في سوق الصرف.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعره في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ووصل سعره في بنك الإسكندرية إلى 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.99 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع.

ولامس في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

ووصل في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 98.48 جنيه للشراء 100.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 98.99 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع.

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