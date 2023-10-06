سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 أكتوبر

المصدر: البيان

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شهد السعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقراراً في التعاملات البنكية اليوم الجمعة 6 أكتوبر.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سوق الصرافة

وصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

البنوك

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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