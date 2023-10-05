سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الخميس 5 أكتوبر

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار الأمريكي استقراراً أمام الجنيه المصري صباح اليوم الخميس 5 أكتوبر، بعد اجتماع البنك المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع الإثنين 2 أكتوبر، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

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