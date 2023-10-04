مصر وميرسك توقعان اتفاقية إطارية جديدة بثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت مصر وميرسك بتوقيع اتفاقية إطارية جديدة بثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف إقامة منشأة لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية تحديداً بمنطقة السخنة، لتعد هذه الاتفاقية العاشرة ضمن الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال قمة تغير المناخ في نوفمبر الماضي، لتدخل دراسات الجدوى من قبل شركة ميرسك حيز التنفيذ.

وتخطط عملاقة الشحن العالمية «ميرسك» لإطلاق شركة جديدة تحمل اسم سي تو إكس (C2X) تستهدف إنتاج الميثانول الأخضر في مصر وإسبانيا من أجل تزويد السفن بالوقود الأخضر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز