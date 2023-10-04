أسعار العملات العربية في السوق المصرفية بمصر اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا في تعاملات السوق المصرفية، حيث حقق الريال السعودي أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

سعر الريال السعودي



وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.80 جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.80 جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز