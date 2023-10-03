«تنمية نفط عُمان» تعتمد خريطة طريق لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون

المصدر: أبوظبي - وام

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قال ستيف فيميستر، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان، إن الشركة رسمت خريطة طريق واضحة لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والوفاء بالالتزامات المناخية نحو الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، مؤكداً أن خطط الشركة وسلطنة عُمان تتوافق مع رؤى ومستهدفات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة في شأن تغير المناخ «COP 28» والذي تستعد الإمارات لاستضافته في نهاية الشهر المقبل.

وأضاف فيميستر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، أن محفظة الشركة تضم أكثر من 150 مشروعا تركز على تقليل انبعاثات الهيدروجين وتنمية قاعدة الإنتاج، مؤكدا أن «تنمية نفط عمان» تتطلع لتبني التقنيات الحديثة لتخزين واحتجاز الكربون، وأنها ستقوم بتخزين الكربون في طبقات المياه الجوفية والخزانات، كما تتطلع لتكون من رواد مستخدمي الهيدروجين.

وأشار إلى أن الشركة وضعت خارطة الطريق لإزالة الكربون من قاعدتها التشغيلية، تتضمن الاستثمار في عدد من المجالات كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق هدف أن تكون نسبة الطاقة التي يتم استهلاكها متجددة بنحو 50% بحلول عام 2030، لافتا إلى أن النسبة الحالية بلغت 10%؛ إذ تم خفض معدل حرق الغاز بما يزيد عن 40% خلال ثلاث سنوات، بهدف الوصول إلى «صفر حرق روتيني» بحلول عام 2027.

وقال فيميستر إن «أديبك 2023» يعد منصة بارزة لاستقطاب الاستثمارات والحلول الجديدة لتعزيز مشهد الطاقة المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية وتنمية الأعمال، مؤكدا على دعم الشركة خطط مؤتمر الأطراف «COP28» لتكثيف الجهود والتعاون لخفض الانبعاثات الكربونية لضمان مستقبل مستدام.

وأكد المدير العام لشركة تنمية نفط عمان أهمية تحقيق المستهدفات المناخية لدعم رؤية 2040 التي تنص على تعزيز التنوع الاقتصادي لعمان، حيث تقود الشركة التدفق النقدي وتوليد الإيرادات من خلال طرح منتجات نوعية تسهم في تنوع دخل السلطنة.

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