المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار اليوم الإثنين، ثباتا مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيها للشراء 30.85 جنيها للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيها للشراء 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

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