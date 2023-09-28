برنامج التجارة العربية يوافق على 26 طلب تمويل بـ 147 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، اجتماعه الخامس والثلاثين بعد المئة، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووافق البرنامج على 26 طلباً لتمويل صفقات تجارية، بمبلغ قدره 147 مليون دولار، وأخذ المجلس علماً بتطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة، من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة.

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