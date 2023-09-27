بطولة السلة العربية للأندية تنطلق الأحد في قطر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أسفرت قرعة بطولة الأندية العربية 35 لكرة السلة التي تستضيفها قطر اعتباراً من الأحد المقبل عن توزيع الفرق على 4 مجموعات، الأولى تضم قطر والمحرق البحريني وخدمات البريج الفلسطيني والكويت الكويتي حامل اللقب، والثانية الاتحاد السكندري حامل الرقم القياسي والسيب العماني والأهلي القطري ودينامو اللبناني والاتحاد الجزائري.

والثالثة القادسية الكويتي ووحدة صنعاء اليمني وسلا المغربي والفتح السعودي، والرابعة وهي المجموعة النارية وتضم الأهلي المصري وصيف البطولة الماضية وبيروت الثالث إلى جانب الاتحاد الليبي ودجلة العراقي ومجد طنجة المغربي.

تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة نادي الغرافة والثالثة والرابعة على صالة الريان، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ 16 يليه دور الثمانية ثم الدور نصف النهائي والنهائي، تشهد الجولة الأولى ثلاث مباريات الأولى بين الاتحاد الجزائري والسيب العماني يليهما الأهلي القطري ودينامو اللبناني في أقوى مباريات هذه الجولة التي تختتم بلقاء قطر مع خدمات البريج مباشرة بعد حفل الافتتاح، أشرف على سحب القرعة التي جرت عبر موقع العربي الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري والعميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد ووائل لطفي مدير عام الاتحاد.

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