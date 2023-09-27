مصر تستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028

المصدر: القاهرة - أ ب

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قال وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، للأسوشيتدبرس، إن بلاده تسعى إلى مضاعفة عدد السياح خلال السنوات الخمس المقبلة.

تهدف مصر إلى الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حسبما صرح الوزير المصري.

أضاف عيسى في المقابلة: «إننا نشهد طلباً لا مثيل له، وطلباً غير مسبوق على السفر إلى مصر».

وقال إن مصر استقبلت 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وأنها «تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حوالي 15 مليون سائح هذا العام، والذي سيكون عاماً قياسياً لصناعة السياحة».

ويعد هذا القطاع مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، وفي العام الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليارات دولار، ارتفاعاً من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقاً للبنك المركزي المصري.

وتركز خطة الحكومة على ما يسميه «جانب العرض»، والذي يتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في البلاد والمقاعد على الرحلات الجوية إلى مصر بأكثر من 30 بالمائة سنوياً، فضلاً عن تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة.

وقال عيسى إن 25 ألف غرفة فندقية ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف غرفة، وقال إن مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024.

وأضاف «سيكون هذا أسرع نمو في غرف (الفنادق) في مصر خلال العشرين عاماً الماضية».

بذلت مصر جهوداً طويلة الأمد لإنعاش صناعة السياحة المتعثرة، واستقبلت البلاد أكثر من 14 مليون سائح في عام 2010.

وقال مدير المتحف علي عبدالحليم، إن المتحف يعد أحد أشهر المعالم السياحية في القاهرة، حيث يستقطب ما متوسطه 10 آلاف زائر يومياً، وهو يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية في مجموعته، وبعضها لم يتم عرضه مطلقاً.

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