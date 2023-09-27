مجلس إدارة صندوق النقد العربي يستعرض سبل دعم الأعضاء في وجه التحديات

المصدر: دبي - البيان

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ينعقد غداً الخميس الاجتماع الدوري الثامن بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، حيث يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2023.

كما يتضمن الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات، وذلك في إطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

ومن بين الموضوعات التي سيستعرضها المجلس في مجال نشاط الإقراض، ما قام به الصندوق خلال الفترة منذ اجتماعه الأخير في يونيو 2023، استجابة لطلبات القروض الجديدة المقدمة من بعض الدول العربية الأعضاء، ضمن الخطة السنوية للإقراض التي اعتمدها الصندوق لتقديم الدعم المالي لدوله الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية.

كما تتضمن الموضوعات المرتبطة بأنشطة الإقراض المعروضة على المجلس، التقارير المتعلقة بسير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها.

كذلك، يتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس استعراض تطورات نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، منذ الاجتماع السابق للمجلس، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، وورش العمل التي تم عقدها لمتابعة الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق، إلى جانب الإحاطة بالدراسات، وأوراق العمل، والتقارير، والكُتيبات التعريفية الموجهة لزيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية والنقدية والمالية لدى النشء العربي، التي أعدها وأصدرها الصندوق.

كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.

وستُعرَض على المجلس أنشطة صندوق النقد في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب، إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار منصة «بُنى» للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات .

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