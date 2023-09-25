جنون أسعار البصل في مصر ..

المصدر: دبي - وائل زكير

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يبدو أن لقب «المجنونة» على ثمار الطماطم سيذهب إلى البصل بعد ارتفاعه الجنوني في الفترة الأخيرة في مصر.

وارتفعت أسعار البصل الذي يدخل في كل مكونات الطعام في مصر تقريبا بطريقة غير طبيعية حتى أنها فاقت أسعار الفاكهة.

في بداية محصول البصل لم يكن سعره مرتفعاً ، حيث كان الكيلو تقريبا بـ 10 جنيهات ، في حين الآن وصل إلى 30 جنيها.

هذا الارتفاع الجنوني دفع الحكومة المصرية إلى وقف تصديره لمدة 3 أشهر ، فهل هذا القرار سيسهم في خفض سعره؟

وبحسب الأرقام الرسمية فإن مصر تأتي في المرتبة الرابع عالمياً بعد الصين والهند والولايات المتحدة، من حيث الانتاج سنوياً.

أما من حيث التصدير فقد جاءت مصر في المرتبة السادسة على العالم خلال عام 2022 بعد هولندا والصين والهند والمكسيك وأمريكا.

وفي هذا الصدد كشف المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر إنه لن يتم إلغاء تصدير البصل، وإن الحكومة فقط قامت بوقف تصديره مؤقتاً.

‏وأضاف ‏خلال تصريحات تلفزيونية : " بخصوص البصل نحن في العام الماضي صدرنا نحو 300 ألف طن، وهذا العام صدرنا 600 ألف طن حوالي الضعف تقريبا لأسباب كثيرة جدا، أهمها أن الدول المنافسة لنا مثل الهند والصين حدثت فيها فيضانات قضت على محصول البصل".

وأوضح " أنه للأسف العام الماضي الكثير من الناس قد خسرت في البصل وبالتالي هذا العام المحصول كان أقل من اللازم بسبب الخسائر، وبعد حدوث هذه الفيضانات أصبح الطلب على البصل المصري كبيرا جدا وبدأت الناس تصدر بكميات ضخمة".

فيما كشف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية في مصر أسباب ارتفاع أسعار البصل غير المبررة، قائلاً: "أسباب زيادة أسعار البصل أعلنتها وزارة الزراعة، وهي تدني المساحات المزروعة بالبصل وبعض التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على محصول البصل".

وقال النجيب، في تصريحات تلفزيونية، إنه في نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي يكون هناك ضعف في إنتاجية الفاكهة والخضراوات، موضحاً أن هناك حالة من الركود داخل سوق الفاكهة والخضراوات بسبب زيادة الأسعار بشكل عام".

وأضاف النجيب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار الذين يقومون بتعطيش السوق حتي يتم رفع أسعار الفاكهة والخضراوات بشكل غير مبرر.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وكان عدد من المواقع المحلية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر تناقلت أنباء عن تراجع الحكومة عن قرارها بوقف تصدير البصل، بسبب ارتفاع سعر السلعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توضيحا، الأحد، نفى فيه تلك الأنباء، وأشار إلى أنه "بعد التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر".

وشددت الوزارة على أن القرار "سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.. وتم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين".

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