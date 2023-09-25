35 مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر

المصدر: (الجزائر - د ب أ)

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كشف وزير الفلاحة والتنمية المحلية الجزائري عبد الحفيظ هني، أمس إن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت سنة 2022 حوالي 4500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار. وأوضح أن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 7.14% من الناتج الداخلي الوطني الخام، ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي نحو2.7 مليون شخص.

جاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه مناصفة مع خالد حنيفات، وزير الزراعة الأردني على افتتاح فعاليات منتدى بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأردنيين في العاصمة الجزائرية. وأوضح أن تحقيق هذه النتائج تأتى بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطبيقاً لتوجيهات برفع دعم إنتاج المواد الاستراتيجية، ومراجعة النصوص التنظيمية.

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