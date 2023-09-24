مصر تكشف حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة إلغاء حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سارٍ كما هو دون إلغاء، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.

وبينت أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كل شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

كان الحكومة المصرية قررت، الأربعاء، وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 35 جنيهاً، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وعادة ما كان البصل، الذي يدخل في أغلب وجبات المصريين، من أرخص الخضراوات في البلاد، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه.

وتنتج مصر أكثر من 3 ملايين طن من البصل سنوياً، وتستهلك نحو مليوني طن، ولديها فائض أكثر من مليون طن سنوياً، كما صدَّرت هذا العام 380 ألف طن، حسبما ذكر الدكتور علي خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية.

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