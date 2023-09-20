تسارع التضخم في المغرب إلى 5 %

المصدر: الرباط - (رويترز)

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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تسارع إلى خمسة في المئة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة مع 4.9 في المئة في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المغرب، 10.4 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 في المئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 في المئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9 في المئة على أساس سنوي، و0.2 في المئة على أساس شهري.

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