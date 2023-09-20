سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في السوق السوداء واستقرار رسمي

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات سوق المال والبنوك المصرية، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي غداً الخميس، حيث سجل الدولار متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023

ساد الاستقرار على الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية، تزامناً مع الحديث عن قيام صندوق النقد الدولي بتحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب والتي تم تأجيلها للمرة الثانية هذا العام، وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم والمقرر له غداً الخميس 21 سبتمبر 2023.

وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

على الرغم من احتمالية وجود خفض في قيمة الجنيه المصري بنهاية هذا العام، إلا أن الدولار في البنوك المصرية لا يزال مستقراً، وقد سجل في كل من بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية قيمة 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نسبياً بعد استقراره بالأمس، مسجلاً اليوم 39.80 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40.30 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأربعاء 20 سبتمبر 2023

شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه صعوداً نسبياً في سوق المال والبنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي وبنك الإسكندرية اليوم 32.98 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.12 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم 32.82 جنيهاً للشراء، مقابل 33.06 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

تماشى صعود سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مع السعر الرسمي، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.56 جنيهاً للشراء، مقابل 43.09 جنيهاً للبيع.

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