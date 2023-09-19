سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع رسمي واستقرار في السوق السوداء

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.17% في تعاملات سوق المال وتعاملات البنوك المصرية، حيث سجل الدولار متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

صعد سعر صرف الدولار في سوق المال اليوم بنسبة طفيفة، بينما ساد الاستقرار على تعاملات الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع الحديث عن قيام صندوق النقد الدولي بتحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب، وتأجيل موعد المراجعة والذي كان مقرراً له مارس 2023 وتم تأجيله حتى سبتمبر الجاري.وتوقعات قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم والمقرر له الخميس 21 سبتمبر 2023.

وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

على الرغم من إشارة العديد من الاقتصاديين إلى احتمالية وجود خفض في قيمة الجنيه المصري بنهاية هذا العام، إلا أن الدولار في البنوك المصرية لا يزال مستقراً، وقد سجل في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية قيمة 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

استقر أيضاً سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد فترة من التذبذب بين الصعود والهبوط، مسجلاً اليوم 39.50 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

على جانب آخر، شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه تراجعاً نسبياً في سوق المال والبنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي وبنك الإسكندرية اليوم 32.94 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.11 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم 32.84 جنيهاً للشراء، مقابل 32.99 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وشهد سعر اليورو في السوق السوداء اليوم ارتفاعا طفيفا بعد تراجع الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.17 جنيهاً للشراء، مقابل 42.81 جنيهاً للبيع.

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