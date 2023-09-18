«العاصمة الإدارية» في مصر تدرس طرح 10% من أسهمها

المصدر: القاهرة - بلومبرغ

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تخطط شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مصر، لطرح نسبة 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال النصف الأول من العام المقبل، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في مقابلة مع «اقتصاد الشرق».

وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في أغسطس 2021 إن شركة «العاصمة الإدارية» قد تُطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسيّ خلال عامين، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتوقع خالد عباس أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشاريع في العاصمة الإدارية، حيث يجري العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن منطقة صناعية؛ «ولدينا طلبات من مطوّرين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع»، كاشفاً عن وجود 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة بالتطوير الصناعي؛ «كما أننا بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان»؛ كما أفصح عباس.

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