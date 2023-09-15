المصارف المركزية العربية تبحث سبل مواجهة التضخم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تناقش أعمال الدورة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بعد غدٍ، فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، حيث سيتم استعراض العوامل الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وأبرز العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التضخم في المستقبل، ودور السياسة النقدية في احتواء التضخم، ودور السياسة المالية في الحد من التضخم، إلى جانب التعرف إلى أبرز التحديات على صعيد صنع السياسات.

ويفتتح رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمان الوزير الأول أعمال الدورة، ويشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية. كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي، يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز