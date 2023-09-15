«موديز» ترفع النظرة المستقبلية لتصنيف «البنك العربي المتحد»

المصدر: (دبي- البيان)

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أبقت وكالة تحليلات مودي «موديز»، على تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك العربي المتحد ورفعت النظرة المستقبلية لتصنيفه من مستقرة إلى إيجابية، ما يعكس قوة رأس مال البنك واحتياطيات السيولة لديه وتمويله القائم على الودائع.

ويرجع رفع النظرة التصنيفية من مستقرة إلى إيجابية، إلى رأي وكالة موديز بأن تمتين الأسس المالية للبنك، ولا سيما بعد التحسينات الأخيرة في جودة الأصول والربحية، يزيد من احتمالية ترقية تصنيفه. كما تشير تلك النظرة الإيجابية أيضاً إلى التحسن المرتقب في ممارسات البنك المتعلقة بالحوكمة وتدابير تخفيف المخاطر.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تعكس نظرة موديز استراتيجيتنا وأولوياتنا للفترة المقبلة. وسنستمر في تعزيز وتعميق علاقاتنا مع العملاء وتوسيع قاعدة عملائنا بعناية في جميع قطاعات الأعمال. ونحن نسعى دائماً لتزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.

وأكدت موديز على التقدم الذي حقَّقه البنك في حل مشكلات جودة الأصول القديمة، مع انخفاض كبير في نسبة القروض المتعثرة التي باتت حالياً تتوافق إلى قدر كبير مع المتوسط الحالي بالإمارات، فضلاً عن تعزيز احتياطيات خسائر القروض. وكانت العودة إلى تحقيق الأرباح في 2022 نتيجة لنمو الإيرادات على هوامش أعلى، وانخفاض رسوم المخصصات بالإضافة إلى تحسين الكفاءة.

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