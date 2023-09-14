سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يعاود الصعود في السوق الرسمية والسوداء

المصدر: البيان

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عاود سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الصعود في ختام تعاملات سوق المال والبنوك المصرية، حيث سجل الدولار متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 14 سبتمبر 2023

ارتفع سعر صرف الدولار في سوق المال اليوم بنسبة 0.07% فيما استقر في البنوك المصرية، مع الحديث عن قيام صندوق النقد الدولي بتحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب، وتأجيل موعد المراجعة والذي كان مقرراً له مارس 2023 وتم تأجيله حتى سبتمبر الجاري.

وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

على الرغم من إشارة العديد من الاقتصاديين إلى احتمالية وجود خفض لسعر الجنيه المصري بنهاية هذا العام، إلا أن الدولار في البنوك المصرية لا يزال محافظاً على استقراره، وقد سجل في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بنسبة طفيفة بعد أسبوع من الصعود، مسجلاً اليوم 39.75 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40.25 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 14 سبتمبر 2023

على جانب آخر، شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه صعوداً نسبياً في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 32.99 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.16 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر اليوم 32.97 جنيهاً للشراء، مقابل 33.16 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وواصل سعر اليورو في السوق السوداء صعوده اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.68 جنيهاً للشراء، مقابل 43.21 جنيهاً للبيع.

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