مستوى قياسي للتضخم في مصر قرب 40 %

المصدر: (القاهرة -أ ف ب)

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ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7 % في أغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية أمس، وهو مستوى قياسي جديد.وأفاد الجهار المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع سنوي 71,9 % في أسعار المواد الغذائية، و15,2 % في أسعار النقل، و23,6 % في أسعار الملابس.

وسجل معدل التضخّم السنوي في مصر مستوى قياسياً في يونيو حين بلغ 36,8 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في التضخّم وانخفاضاً في قيمة الجنيه بـ50 % تقريباً.

وحصلت مصر على 4 قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، وكان آخر هذه القروض العام الماضي حين وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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