البورصة المصرية إلى مستويات تاريخية.. بسادس مكاسب أسبوعية

المصدر: القاهرة - البيان

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أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم الخميس مرتفعاً 0.8%.

وأغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 1.3 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.8% ليغلق عند مستويات 19375 نقطة لأول مرة في تاريخه، بدعم من ارتفاع القيادي سهم التجاري الدولي بنسبة 0.2% وارتفاع سهم الشرقية للدخان بنسبة 2.8%.

كما أغلق المؤشر السبعيني مرتفعاً بنحو 0.4% ليغلق عند مستويات 3823 نقطة.

وأظهرت البيانات تسجيل المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 0.1 و13 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شراء للعرب بقيمة 13.1 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 2.7% محققاً سادس مكاسب أسبوعية على التوالي، بينما انخفض المؤشر السبعيني بنحو 0.15% مسجلاً أول خسارة أسبوعية في شهرين.

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