استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية والسوداء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال والبنوك المصرية قبل الإجازة الأسبوعية، وذلك تزامناً مع الأنباء عن تأجيل مراجعة صندوق النقد البرنامج التمويلي المصري، حيث سجل الدولار متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 7 سبتمبر 2023

مع إعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقراره في ختام التعاملات البنكية، حيث سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد بنك قناة السويس عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

لم يطرأ تغيير على سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

استمرت السوق السوداء على هدوئها خلال الأيام الأخيرة بعد انضمام مصر إلى تكتل "بريكس"، حيث انخفض الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأيام الماضية، فيما حافظ الدولار على مكتسباته في السوق الموازية منذ الأمس، بعد أنباء بشأن تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ مسجلاً 39 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 7 سبتمبر 2023

على الجانب الآخر انخفض سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 33.06 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.21 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 32.93 جنيهاً للشراء، مقابل 33.10 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وتراجع سعر اليورو في السوق السوداء اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 41.78 جنيهاً للشراء، مقابل 42.85 جنيهاً للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز