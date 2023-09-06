«أولاد رجب» المصرية بصدد بيع أصول بـ850 مليون جنيه

المصدر: القاهرة - بلومبرغ

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تسعى شركة «أولاد رجب»، من كبرى سلاسل متاجر بيع التجزئة في مصر، لبيع أصول لديها بنحو 850 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي لتسوية مديونيات، بحسب مسؤول في الشركة تحدث مع «اقتصاد الشرق».

وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن المجموعة «ستبيع 8 فروع ومصنعاً ومخزناً بقيمة تصل إلى 850 مليون جنيه قبل نهاية سنة 2023، واستخدام عوائد البيع في التسوية مع شركات التأجير التمويلي وعدد من المصارف، وسداد جزء من ديون المصارف والمورّدين، وإعادة تشغيل فروع القاهرة والجيزة و4 محافظات أخرى».

وعانت «أولاد رجب» المثقلة بالقروض المصرية تفاقم الديون والرفع المتتالي لأسعار الفائدة في مصر من بداية سنة 2022 وحتى اليوم، وهو ما يدفعها للتخلّي عن بعض الأصول لمحاولة الاستمرار في السوق عبر التركيز على الفروع الأخرى المجدية تجارياً.

وتتنافس «أولاد رجب» في السوق المصرية مع «جملة ماركت»، ويأتي قبلها «كارفور» و«سبينس» من ناحية عدد الفروع والمبيعات، وبعدها «كازيون» وسلاسل أصغر حجما من ناحية الفروع والمبيعات.

وكان البنك المركزي المصري خالف توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي، ليكون بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام ونحو 800 نقطة أساس في العام الماضي.

وأسست مجموعة «أولاد رجب» في سنة 1970، وتُعد من أقدم الشركات المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة، وكان عدد فروعها يبلغ 77 فرعاً في نهاية سنة 2022، ليتقلص العدد إلى 23 فرعاً تمتلكها الشركة و20 فرعاً بالإيجار.

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