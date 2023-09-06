سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. تذبذب وصعود في السوق الرسمية والسوداء

المصدر: البيان

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صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال مسجلاً 30.98 جنيهاً في البنك المركزي، في حين واصل استقراره في البنوك المصرية مع أنباء عن تأجيل مراجعة صندوق النقد البرنامج التمويلي المصري، حيث سجل الدولار متوسط 30.84 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 6 سبتمبر 2023

مع إعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقراره، حيث سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

لم يطرأ تغيير على سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.80 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.90 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

ارتبكت السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة بعد انضمام مصر إلى تكتل "بريكس" حيث انخفض الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأيام الماضية، فيما عاود الدولار في السوق الموازية الصعود اليوم بعد أنباء بشأن تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ مسجلاً 39 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأربعاء 6 سبتمبر 2023

على الجانب الآخر تراجع سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 33.10 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.25 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 32.94 جنيهاً للشراء، مقابل 33.12 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

استقر سعر اليورو في السوق السوداء اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 41.88 جنيهاً للشراء، مقابل 42.95 جنيهاً للبيع.

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