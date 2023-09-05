108.7 مليون دولار صافي دخل «ابيكورب» النصفي

المصدر: الرياض – البيان

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أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعدّدة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث سجلت نتائج قياسية في النصف الأول من العام، بتحقيق أعلى صافي دخل شامل في تاريخها بلغت قيمته 108.7 مليون دولار، وبنسبة نموّ على أساس سنوي بلغت 87% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي على أساس سنوي بنسبة 32% ليصل إلى 129 مليون دولار، وذلك على ضوء تعزيز كفاءة العمليات وارتفاع أسعار الفائدة وتحسين مصادر التمويل.

وأسهمت مرونة هيكل أعمال الشركة واستراتيجيتها في هذا الأداء القياسي في جميع خطوط أعمالها الرئيسية، فيما تواصل الشركة ترسيخ مسيرتها الرائدة في التمويل والاستثمار المؤثر، شاملاً ذلك تحقيقها مكاسب رأسمالية تجاوزت التوقعات من عملية التخارج من شركة «أشتيد تكنولوجي».

وارتفع إجمالي الأصول لشركة ابيكورب خلال هذه الفترة بنسبة 10.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التمويل الخارجي طويل الأجل بقيمة 600 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023 لاستبدال القروض القديمة في الربع الأخير من العام 2022.

تصنيف

وإلى جانب أدائها المالي القياسي، حافظت ابيكورب على تصنيفها الائتماني المرتفع من وكالة «موديز» عند (Aa2) ومن وكالة «فيتش» عند (AA)، وذلك على ضوء الربحية القوية والمستدامة للشركة وقوة الحوكمة وإدارة المخاطر لديها. كما شهد النصف الأول من هذا العام الانتهاء من استراتيجية أعمال ابيكورب للسنوات الخمس القادمة لتعزيز دور الشركة في تسريع عملية تحوّل الطاقة، بالإضافة إلى الشروع في تجديد هويتها المؤسسية بما يعكس دورها الأوسع في قطاع الطاقة.

استثمارات

وارتفع حجم أصول محفظة الاستثمارات من 1.2 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار على ضوء تحقيق مكاسب رأسمالية تجاوزت التوقعات من عملية التخارج من شركة «أشتيد تكنولوجي».

وسجلت محفظة تمويل المشاريع نموّاً بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وسجلت زيادة بنسبة 10% في صافي إيرادات الفوائد لتصل إلى 45.9 مليون دولار لهذه الفترة، مستفيدة من البيئة المواتية لأسعار الفائدة.

وارتفعت محفظة الخزانة والأوراق المالية بمقدار مليار دولار لتصل إلى 3.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة دخلاً إجمالياً بلغ 11.9 مليون دولار.

إنجازات

وقال الدكتور عابد بن عبد الله السعدون، وكيل وزارة الطاقة لشؤون النفط والغاز في وزارة الطاقة السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب: «لقد أسهم أداؤنا القوي خلال النصف الأول من العام في تعزيز موقفنا المالي من خلال تحقيقنا نتائج قياسية وإنجازات بارزة على المستوى المؤسسي وخطوط أعمالنا الرئيسية. ونتطلع لمواصلة هذا الزخم القوي عبر المزيد من الاستثمارات ذات الأثر العالي والملموس والتي تدعم رؤى تحوّل الطاقة للدول الأعضاء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام.»

وقال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: «يبرهن أداؤنا القوي للنصف الأول من العام الجاري على نجاحنا في تنفيذ مهمّتنا المتمثلة في تحقيق القيمة للجهات المعنية، وذلك بالتوازي مع جهودنا الهادفة لإرساء أسس متينة نحو المستقبل، حيث واصلنا تطوير هيكل أعمالنا وعملياتنا، وتوسيع نطاق الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة والمؤثرة، لا سيما في ظل البيئة المواتية لأسعار الفائدة. هذه الجهود لا تستهدف تحقيق نتائج إيجابية على المدى القصير فحسب، بل وترسخ أيضا مستقبل الشركة. ولهذا، اعتمدنا استراتجية ابيكورب للسنوات الخمس القادمة، وبدأنا عملية تجديد هويتنا المؤسسية، وذلك من أجل استكمال مسيرتنا وتعزيز موقعنا كممكِن رئيسي وفاعل لمستقبل طاقة آمن ومستدام في المنطقة.»

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