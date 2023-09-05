سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يواصل تراجعه في السوق الرسمية والسوداء

المصدر: البيان

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واصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال والبنوك المصرية ثباته مع ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي المؤجلة منذ مارس الماضي، حيث سجل الدولار متوسط 30.88 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

مع إعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقراره، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

كما استقر سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.82 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

ارتبكت السوق السوداء بعد انضمام مصر إلى تكتل "بريكس" والذي يستهدف تقليل الاعتماد على الدولار، حيث واصل الدولار في السوق السوداء تراجعه اليوم مسجلاً 38.90 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 39.90 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

من جهة أخرى، تراجع سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في سوق المال، بينما صعد متوسط السعر في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 33.30 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.45 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.08 جنيهاً للشراء، مقابل 33.31 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

كذلك واصل سعر اليورو في السوق السوداء اليوم تراجعه مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 41.87 جنيهاً للشراء، مقابل 42.94 جنيهاً للبيع.

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