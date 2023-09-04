البورصات الخليجية تتحرك عرضياً.. ومصر ترتفع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تحركت معظم أسواق الأسهم في الخليج عرضياً اليوم الاثنين في ظل توخي المستثمرين الحذر مع تقلب أسعار النفط وانتظارهم أيضاً التحركات المقبلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وتشير العقود الآجلة في الوقت الراهن إلى وجود فرصة بنسبة 93% لبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير هذا الشهر واحتمال نسبته 67% لانتهاء دورة التشديد النقدي بالكامل.

وتقلبت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بهبوط خام برنت ثلاثة سنتات إلى 88.52 دولاراً للبرميل ثم صعوده إلى 88.60 دولاراً للبرميل خلال التداولات.

الأسواق الخليجية

وانخفض المؤشر السعودي 0.2% ليبلغ 11430 نقطة، ليمدد خسائره لثالث جلسة. وتأثر المؤشر بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.4% وتراجع سهم مجموعة صافولا 3.3%.

وفي قطر، مدد المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الرابعة واختتم التداولات على انخفاض 0.5% ليسجل 10131 نقطة، مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.1% ونزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5%.

كما انخفض مؤشر الكويت 0.90% إلى 7621.42 نقطة.

وتراجع مؤشر مسقط 0.36% إلى 4757.62 نقطة.

وفي الإمارات تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4060 نقطة متراجعاً 0.5%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.4% إلى مستوى 9748 نقطة.

البورصة المصرية

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحداً بالمئة ليسجل 18911 نقطة، ويمحو خسائر الجلسة السابقة، مدعوماً بقفزة في سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة خمسة بالمئة وصعود سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.3%.

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