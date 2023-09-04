استقرار رسمي في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. وتحرك طفيف في السوق السوداء

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال، حيث سجل في البنوك والصرافات متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، بينما شهد تحركاً طفيفاً في السوق السوداء.

والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 4 سبتمبر 2023

مع خطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وإعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في ختام التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

كما استقر سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.938 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لليوم الرابع على التوالي بعد الإعلان عن ضم مصر في مجموعة البريكس الاقتصادية والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية اليوم مسجلاً 39 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الاثنين 4 سبتمبر 2023

استقر سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي ليسجل 33.22 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.34 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.12 جنيهاً للشراء، مقابل 33.28 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وانخفض سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.03 جنيهاً للشراء، مقابل 43.11 جنيهاً للبيع.

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