12 دولة تشارك في تحدي العرب لإنترنت الأشياء بدبي أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال، انطلاق أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية هي، الإمارات والجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس.

ويتضمن التحدي في مرحلة ما قبل إعلان النتائج النهائية التي من المقرر أن تقام خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في أكتوبر 2023 بمدينة دبي، عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للمشاركين بهدف توفير القدرات الفنية اللازمة لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشروعاتهم الابتكارية وتطوير برامجهم وتطبيقاتهم الرقمية.



وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على الشراكة والتعاون مع الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات وعدد من الجامعات العربية المرموقة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المهتمة بتحقيق التحول الرقمي، مشيراً إلى أن تطور مجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يتطلب العمل على ترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية وصولاً إلى التحول الرقمي والاقتصاد المستدام الذي تنشده وتعمل على الوصول إليه المجتمعات العربية.

ولفت إلى أن جامعة دبي تركز في استراتيجيتها على الاستدامة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي لأعضاء هيئتها الأكاديمية وطلبتها في المجالات كافة وتشجيع رواد الأعمال من طلبتها وخريجيها على إطلاق شركاتهم الناشئة بما يصب في مصلحة المجتمع وتقدمه وازدهاره، ويسهم في تنفيذ البند السابع من مبادئ الخمسين، والذي ينص على أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.



ونوه بأن الجامعة طرحت في هذا الإطار اعتباراً من العام الأكاديمي الحالي، عدداً من البرامج الجديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير والتي تخدم هذه التوجهات والرؤى المستقبلية، وتشمل استحداث درجات جديدة في مرحلة البكالوريوس منها هندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي والقانون، ودرجات جديدة في مرحلة الماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، إدارة التكنولوجيا المالية، إدارة الإمداد العالمي والإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري».



وقال المهندس محمد عبود نائب رئيس جمعية (IEEE TEMS) للعضوية والتسويق: «إننا فخورون بدورنا البناء في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها كل الدول العربية من خلال إزاحة الستار عن المواهب الشابة والأفكار الابتكارية وتقديم البرامج المتكاملة التي من شأنها توفير مناخ مناسب لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، موضحاً أن الدور المحوري للابتكار وريادة الأعمال يحظى بعناية خاصة من كل الأطراف المعنية في المنطقة العربية من شركاء وممثلي المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وذلك باعتباره إحدى الدعائم الأساسية في مسيرة التحول الرقمي».



ويعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي العربي برنامجاً متكاملاً يهتم ببناء القدرات لدى المبتكرين لمرحلة ما قبل الاحتضان أو الالتحاق بمسرعات الأعمال، ويتضمن 3 مسارات رئيسية هي مشروعات التخرج لدى طلبة الجامعات، ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة بالإضافة إلى مسار مشروعات طلبة المدارس الثانوية، ويرتكز على تسليط الضوء على الدور البارز لتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحول الرقمي لتحقيق الرؤى الحكومية العربية الطموحة للانضمام لمصاف الدول الذكية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.



تجدر الإشارة إلى أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي نجح على مدار السنوات الأربع الماضية في ضم أكثر من 600 شركة ناشئة و2950 مشروع تخرج وما يقترب من 1070 فكرة من مسار مدارس الثانوية بمشاركة أكثر من 20900 من الخبراء والمختصين في مختلف أرجاء المنطقة العربية.

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