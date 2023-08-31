مصر .. صفقة كبيرة على 11% من أسهم «طاقة عربية» بـ 1.2 مليار جنيه

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على عدد 154.844 مليون سهم من أسهم شركة طاقة عربية، بقيمة إجمالية 1.21 مليار جنيه، تمثل 11.4% من إجمالي أسهم الشركة.

ونٌفذت الصفقة بواقع 7.8 جنيهات، ويبلغ إجمالي أسهم الشركة البالغة 1.352 مليار سهم، وشركة طاقة عربية ضمن الشركات الراغبة في شراء حصة بمحطات وطنية التابعة للحكومة المصرية، وتم دعوتها بالفعل للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

هذا وأظهرت المؤشرات المالية لشركة طاقة عربية تراجع الأرباح المجمعة بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 167.2 مليون جنيه مقابل 192.3 مليون جنيه للربع المماثل من العام الماضي.

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