سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار رسمي وتراجع تحت الـ40 في السوق السوداء

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام أسبوع البنوك المصرية، حيث سجل في البنوك والصرافات متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.935 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 31 أغسطس 2023

مع خطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وإعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في ختام التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

كما استقر سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.8296 جنيهاً للشراء، مقابل 30.956 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

تراجع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لليوم الرابع على التوالي بعد الإعلان عن ضم مصر في مجموعة البريكس الاقتصادية والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية اليوم مسجلاً 38.80 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 39.80 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 31 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي في ختام التعاملات، ليسجل 33.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.75 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.57 جنيهاً للشراء، مقابل 33.74 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وفي خطٍ موازٍ مع الدولار، انخفض سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.29 جنيهاً للشراء، مقابل 43.38 جنيهاً للبيع.

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