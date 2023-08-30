سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يواصل تراجعه في السوق السوداء واستقرار رسمي

المصدر: البيان

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لليوم الثالث على التوالي، يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه استقراراً رسمياً وتراجعاً في سوق المال، حيث سجل في البنوك والصرافات متوسط 30.844 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.938 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 30 أغسطس 2023

مع خطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس والتي الهدف منها تقليل الاعتماد على الدولار، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي وبنك قناة السويس مستقراً عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

كما استقر سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.938 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

منذ الإعلان عن انضمام مصر إلى تكتل البريكس، تراجع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لليوم الثالث على التوالي بعد نشاط دام أسبوعاً كاملاً، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية اليوم مسجلاً 39 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأربعاء 30 أغسطس 2023

شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي صعوداً بنسبة طفيفة، ليسجل 33.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.66 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.39 جنيهاً للشراء، مقابل 33.58 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وفي خطٍ موازٍ مع الدولار، انخفض سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.41 جنيهاً للشراء، مقابل 43.49 جنيهاً للبيع.

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