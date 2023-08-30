مصر تسير رحلات جوية مباشرة إلى بورسودان

المصدر: البيان

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أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورسودان اعتبارًا من أول شهر سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحده يوميا.



وكانت مصر للطيران قد أطلقت أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى مانشستر، وذلك يوم السبت الموافق 15 يوليو الماضي بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، بحضور المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والسفير البريطاني لدى القاهرة ولفيف من قيادات وزارة الطيران وفق صحف مصرية.



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