«بينانس» تطلق العقود الآجلة للعملات المشفرة في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «بينانس» منصّة تداول العملات الرقمية، إطلاق منتجاتها للتداول بالعقود الآجلة للعملات المشفرة، وذلك بعد حصولها على الموافقات التنظيمية لتقديم تلك الخدمات للمستخدمين المحليين المؤهلين في مملكة البحرين.

وتعد «بينانس البحرين» أول منصة تداول تحصل على هذا الترخيص في المنطقة لتقديم هذا النوع من الخدمات ومنصة التداول الوحيدة الحاصلة على ترخيص فئة CAT4.

ويأتي إطلاق هذه المنتجات بعد إجراء مراجعات تنظيمية شاملة وقضاء فترة استشارية للتأكد من أن «بينانس البحرين» التي تشغل منصة «بينانس» في مملكة البحرين، قد استوفت متطلبات الامتثال والحوكمة اللازمة لتقديم منتجات العقود الآجلة محلياً وفق اللوائح التنظيمية.

وقال تميم الموسوي، مدير عام «بينانس» - البحرين: «سعداء بإتاحة المجال لنا لتقديم منتجاتنا للتداول بالعقود الآجلة المقومة بالدولار الأمريكي والعملات المشفرة، وتلبية طلبات السوق على منتجات السيولة.

ونتوجه بالشكر لمصرف البحرين المركزي على استشاراتهم التي سمحت لنا بتقديم هذه المنتجات إلى السوق البحريني وفق اللوائح التنظيمية المحلية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز