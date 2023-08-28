تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية والسوداء

المصدر: البيان

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تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسواق، حيث سجل سعر الدولار في البنوك والصرافات متوسط 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.92 جنيهاً مصرياً للبيع، بتراجع 0.08% عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 28 أغسطس 2023

مع أنباء الموافقة على انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، والأثر المتوقع لذلك على التعاملات المالية بين أعضاء المجموعة، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في بداية التعاملات البنكية الأسبوعية، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

واستقر سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية وبنك مصر والبنك الأهلي مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.834 جنيهاً للشراء، مقابل 30.935 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

وبعد نشاط دام أسبوعاً كاملاً في السوق السوداء للعملات في مصر، ومع أنباء انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 40 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 41 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الإثنين 28 أغسطس 2023

شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي تراجعاً، ليسجل 33.27 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.43 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.19 جنيهاً للشراء، مقابل 33.35 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وعلى عكس الدولار، صعد سعر اليورو في السوق السوداء بشكل ملحوظ، مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 43.18 جنيهاً للشراء، مقابل 44.26 جنيهاً للبيع.

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