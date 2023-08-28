4 مشاريع كبرى لـ«توتال إنرجي» بالعراق

المصدر: بغداد - د ب أ

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شرعت توتال إنرجي الفرنسية بتنفيذ سلسلة عقود أبرمتها مع الحكومة العراقية في النفط والغاز والطاقة المتجددة وماء البحر في محافظة البصرة.

وقال المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبدالكريم، لصحيفة «الصباح» أمس، إن توتال إنرجي شرعت بتفعيل عقودها منذ منتصف الشهر الحالي بتنفيذ العقود المبرمة مع وزارة النفط في يوليو الماضي اعتباراً من 16 أغسطس الجاري لخلق تنمية نفطية مستدامة.

وأوضح أن العقود تشمل تطوير حقل أرطاوي، واستثمار 600 مليون قدم مكعب لحقول الصبة واللحيس والطوبة شمالي البصرة إضافة إلى حقل مجنون الاستراتيجي وغاز حقل غرب القرنه/ 2 شمالي البصرة.

وأشار إلى مشروع ماء البحر الذي يقوم بإنتاج 5 ملايين برميل لغرض عمليات حقن الماء وديمومة الإنتاج في الحقول النفطية في البصرة وميسان وذي قار.

وتبلغ قيمة عقود توتال إنرجي 27 مليار دولار لمدة تصل إلى 27 عاماً.وطرحت وزارة النفط أكثر من 13 رقعة استكشافية في النفط والغاز لجذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير الإنتاج في مناطق غربي العراق.

وتنظم شركة المعارض العراقية منتصف الشهر المقبل معرضاً للترويج لطرح جولات التراخيص الجديدة في النفط والغاز.

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