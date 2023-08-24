سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار رسمي وأعلى ارتفاع في السوق السوداء منذ مايو

المصدر: البيان

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صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف وغير ملموس في ختام تعاملات الأسبوع بالأسواق الرسمية، غير أنه واصل صعوده في الأسواق الموازية، ليصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أعلى قيمة منذ مايو الماضي.

وسجل سعر الدولار في البنوك والصرافات متوسط 30.88 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، بصعود بنسبة 0.05% عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 24 أغسطس 2023

مع خبر الموافقة على انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، والأثر المتوقع لذلك على التعاملات المالية بين أعضاء المجموعة، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في ختام التعاملات البنكية الأسبوعية، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في بنك CIB ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

استقر سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.834 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

نشطت السوق السوداء للعملات في مصر خلال الأيام الماضية، مع تصاعد التوقعات بتعويم محتمل في قيمة الجنيه المصري، ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 40.50 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 41.50 جنيهاً ومن المتوقع استمرار الزيادة حتى اجتماع البنك المركزي المصري في سبتمبر المقبل.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 24 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه بنسبة 0.11% ليسجل 33.57 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.62 جنيهاً مصرياً للبيع.

وعلى جانب آخر، تراجع سعر اليورو في البنك المركزي، ليسجل 33.30 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.45 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.35 جنيهاً للشراء، مقابل 33.55 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

صعد سعر اليورو في السوق السوداء بشكل ملحوظ، مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 43.97 جنيهاً للشراء، مقابل 45.06 جنيهاً للبيع.

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