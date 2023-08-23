35 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي المصري في العام 2022

المصدر: متابعة - محمود حسن

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أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق صافي أرباح 35 مليار جنيه عن عام 2022 . ووصلت أرباح البنك قبل الضرائب 71 مليار جنيه، وسدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

وبلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليونات جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ3.2 تريليونات جنيه في ديسمبر 2021 وصولاً إلى نحو 4.9 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

1.97 تريليون جنيه القروض الممنوحة بنهاية يونيو 2023

ونمت محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت 1.72 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1.17 تريليون جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.97 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 .

كما قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022، وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالمقارنة بـ 110 مليارات في ديسمبر 2021.

3.4 تريليونات جنيه ودائع العملاء

ووصل إجمالي ودائع العملاء في البنك إلى 3.2 تريليونات جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 وصولاً إلى نحو 3.4 تريليونات جنيه في يونيو 2023، وهي الثقة التي يؤكدها عملاء البنك الذين تجاوز عددهم 19 مليون عميل في ديسمبر 2022 مقابل نحو 18 مليون عميل في ديسمبر 2021.

10.7 مليارات جنيه المساهمات المجتمعية خلال 7 سنوات

بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية في ديسمبر 2022 نحو 1.4 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 10.7 مليارات جنيه في السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفق معايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

7 ملايين عميل الأهلي نت

وارتفع عدد المشتركين في «الأهلي نت» إلى 7 ملايين عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 ملايين عميل في ديسمبر 2021، مستقطباً 80 ألف عميل جديد.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023، مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه، والتي تشهد تطويراً وتحديثاً بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.

634 فرعاً ومكتباً

ونجح البنك في افتتاح 46 فرعاً جديداً، ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2022 إلى 634 فرعاً ومكتباً ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وزاد البنك عدد فروعه إلى 643 فرعاً في يونيو 2023، منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقلاً، و20 فرعاً تقليدياً.

6674 ماكينة

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي إلى 6532 ماكينة في ديسمبر 2022 بزيادة 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـPOS في ديسمبر 2022 لنحو 403 آلاف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021، ليصل عددها في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

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