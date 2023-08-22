البورصة المصرية: رأس المال السوقي يربح 19 مليار جنيه

المصدر: وام

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حققت البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شراء ملحوظة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب والأجانب مع مبيعات نسبية للأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية.

و شهدت السوق نشاطا انتقائيا على عدد من الأسهم التي تتوافر بشأنها أنباء إيجابية خاصة في قطاعات البنوك والصناعة والأغذية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و238 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه، غالبيتها العظمى في سوق الأسهم.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.65 في المائة ليصل إلى 18216.63 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له في تاريخه عند 18400 نقطة الذي سجله في 2018، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.14 في المائة مسجلا 3716.51 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 1.2 في المائة إلى 5464.06 نقطة.

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