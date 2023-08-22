سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يواصل الصعود.. وقفزة في السوق السوداء

المصدر: البيان

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صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في الأسواق بشكل طفيف، حيث سجل 30.88 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 22 أغسطس 2023

تقوم الحكومة المصرية هذه الفترة بمحاولات لتعزيز السيولة الدولارية عن طريق بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وخلال ذلك حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في التعاملات البنكية الأسبوعية، وذلك مع اقتراب المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي في مصر، والتي تم تأجيلها من مارس 2023 حتى سبتمبر القادم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي عند 30.90 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، ليسجل في بنك مصر والبنك الأهلي 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB قيمة 30.85 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

كم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم؟

صعود كبير في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، مع تصاعد التوقعات بتعويم محتمل في قيمة الجنيه المصري، ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 40 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 41.10 جنيهاً ومن المتوقع استمرار الزيادة حتى مراجعة صندوق النقد الدولي المزمع لها سبتمبر القادم.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 22 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في سوق المال بنسبة 0.12% ليسجل 33.69 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.74 جنيهاً مصرياً للبيع.

أيضاً ارتفع سعر اليورو في البنك المركزي، ليسجل 33.59 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.74 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.49 جنيهاً للشراء، مقابل 33.70 جنيهاً للبيع.

وسجلت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي بقيمة 33.595 للشراء، مقابل 33.793 مقابل البيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

صعد سعر اليورو في السوق السوداء، مقارنة بسعر الأمس بمقدار 80 قرشاً، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 43.65 جنيهاً للشراء، مقابل 44.74 جنيهاً للبيع.

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